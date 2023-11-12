Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini öldürüyor! Dünyanın en sağlıksız besini! Bilmeden tüketiyoruz

Halsizlik, yorgunluk, unutkanlık gibi belirtiler tüketilen besinlerden kaynaklı ortaya çıkabiliyor. İşte sık tüketildiğinde vücuda zarar veren besinler...

ŞEKERLİ YOĞURTLAR:

Yoğurt oldukça sağlıklı bir besindir ancak meyveli diye satılan şekerli yoğurtlar oldukça sağlıksızdır.

HAZIR SOSLAR:

Hazır soslar, yüksek miktarda tuz, şeker ve koruyucu katkı maddeleri içerir. Tüketildiği andan itibaren kan şekeri dalgalanmasına neden olur. Uzun vadede birçok kronik hastalığı beraberinde getirir.

MARGARİN:

Trans yağ içeren margarin ve hidrojenlenmiş yağlar, kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir. Kalp damar tıkanıklığına neden olur. Beyin başta olmak üzere birçok organı etkiler.

HAZIR ATIŞTIRMALIKLAR:

Genellikle çay ve kahve eşliğinde tüketilen, masum gibi görünen ancak hiçte masum olmayan hazır atıştırmalıklar, zamanla bilişsel işlev bozukluğuna neden olur.

HAZIR ÇORBALAR VE ÇEŞNİLER:

Pratik olsun diye yapılan hazır çorbalar, birçok kimyasalı içerisinde bulundurur. Yüksek miktarda tuz içerir ve katkı maddeleri bakımından fazladır.

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ŞEKERLİ İÇECEKLER:

Şekerli yiyecekler aşırı tüketildiğinde, bilişsel bozukluklara neden olur. Tip 2 diyabete kapı aralar ve kan şekeri dengesinin bozulmasının sebebidir.

ŞEKERLİ ATIŞTIRMALIKLAR:

Şekerli atıştırmalar, besin değeri yönünden oldukça zayıftır. Boş kaloriye sebep olur ve kan şekeri dengesini bozar.

FAST FOOD:

Hızlı ve pratik olması nedeniyle tercih edilen fast food yiyecekler, en sağlıksız besinler arasında yer alıyor. Bol yağda kızartılmaları, trans yağlı olmaları ve çok tuzlu yapıları nedeniyle obezite, bilişsel işlev bozukluğu ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarıyor.

KONSERVE HAZIR YEMEKLER:

Birçok donmuş hazır yemek yüksek tuz, yağ ve katkı maddeleri içerir çok sık tüketildiğinde birçok hastalığı beraberinde getirir.