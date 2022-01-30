"Tüketmeyin" diye uyardılar! Zeka geriliğine yol açıyor

Vücuttaki yağların yakılmasında en etkili olarak bilinen bitkilerden biri meyan köküdür. Son zamanlarda zayıflamak isteyen birçok kişi tarafından tüketilen meyan kökünü tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre meyan kökü sık sık ve bilinçsiz bir şekilde tüketildiğinde zeka geriliğine ve ciddi sağlık sorunlara sebep oluyor.

Meyan kökünün hamile kadınlarda erken doğuma neden olabildiğini söyleyen Dr. Yegane Özcan, "Çok miktarda meyan kökü ve onu içeren ürünler yemek çocuğun zekasını geriletiyor.

Meyan kökünün içerisindeki glisirizin anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini de olumsuz etkiliyor. Ayrıca dikkat eksikliği de yapıyor" diye konuştu.

Meyan kökünün mide zarını koruduğunu, romatizmal hastalıklara ve ülsere karşı da iyi geldiğini söyleyen Özcan, "Şerbetinin epilepsi hastalarında sakinleştirici etkisi de biliniyor.

Ancak meyan kökü şerbetinin şekerden 40 kat daha tatlı olduğu unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Meyan kökü sıvı preparatının suyun içine katılarak tüketildiğini aktaran Dr. Özcan, "Ancak meyan kökü preparatları potasyum düşüklüğü ve kalp yetmezliği yaptığı için 9 haftadan fazla kullanılmamalı ve günlük dozu 200 ile 600 miligramı geçmemelidir. Kemoterapi esnasında da kullanılmaması gereken meyan kökünün en belirgin yan etkilerinden biri de hamilelerde erken doğuma sebebiyet vermesidir" diye konuştu.