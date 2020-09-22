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Ekonomi Tüketici hakem heyetinden “okul ücretinin iadesi” kararı
Ekonomi

Tüketici hakem heyetinden “okul ücretinin iadesi” kararı

Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti, geçen eğitim öğretim döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki özel okul ücretinin iadesini isteyen bir velinin talebini kısmen kabul ederek, pandemi sürecinde okula gidilmeyen süreye karşılık gelen 7 bin 579 lira 20 kuruşun tüketiciye iadesine karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 09:03:00 -
Tüketici hakem heyetinden “okul ücretinin iadesi” kararı

Hakem Heyetinin gerekçeli kararında, “Kovid-19 hastalığı nedeniyle ülkemiz genelinde oluşan pandemi nedeniyle örgün eğitim 16.03.2020-19.06.2020 tarihleri arasında yapılamamıştır. Bu nedenle 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ve ilgili yönetmelik gereğince tüketicinin örgün eğitim almadığı döneme ait ücretinin iadesi gerekmektedir” denildi

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