0553 313 94 23

Tüketici güven endeksi açıklandı

TÜİK tarafından açıklanan tüketici güven endeksi Temmuz'da yüzde 2 düşüşle 56,5 oldu.

23 Temmuz 2019 Salı 10:17
Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %2 oranında azaldı Haziran ayında 57,6 olan endeks, Temmuz ayında 56,5 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 78,3 iken, Temmuz ayında %1,7 oranında azalarak 77 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 73,4 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Haziran ayında 73,9 iken, Temmuz ayında %0,8 oranında azalarak 73,4 oldu. İşsiz sayısı beklentisi endeksi 55,6 oldu İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Haziran ayında 56,3 iken Temmuz ayında %1,3 oranında azalarak 55,6 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 20 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Haziran ayında 22 iken, Temmuz ayında %9 oranında azalarak 20 oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:17
  1. TÜİk
  2. tüketici güven endeksi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasalar faiz kararını bekliyor, öngörüler indirim olacağı yönünde
    1. Piyasalar faiz kararını bekliyor,..
    2. Yavru kızıl geyik tedavi altına alındı
    3. İstanbul'da feci kaza! 12 yaralı
    4. Kaymakam Abbasoğlu: Köy yollarımız..
    5. MediaMarkt'ın ‘Büyük Yaz..
    6. Köylü kadınların geçim kaynağı ’’Çini..
    7. Tur otobüslerine ‘park yasağı ihlali’..
    8. Düzce’dekiselin hasarı gün yüzüne..
    9. Gürün’de büyük sulama projesi için ilk..
    10. Buharkent’te OSB yükseliyor
    11. Hindistan'dan ABD Başkanı Trump'ın..
    12. Sivasspor’un Hollanda kampı başladı
    13. Bağlar Belediyesinden dış mahallelerde..
    14. Avrupa borsaları
    15. Van'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
    16. Dinçer: "İcra ve ihale ilanlarının..
    17. Türkiye ABD'ye baş kaldırdı
    18. Elmas, Cenk Tosun’un ardından adını..
    19. Memur emeklilerinin maaş farkları 25..
    20. Kanada’da heyelan mağduru somonlar..
    21. Türk Hava Kurumundan Kadir Bozkurt’a..
    22. Malatya heyeti AB’nin desteklediği..
    23. Casper’ın En Yeni “Akıllısı”: VIA E3
    24. TESK Başkanı Palandöken: "İndirim..
    25. Yalova'da silahlı kavga: 6 yaralı
    26. Başkan Kula: “Dünya birinciliği bizi..
    27. Vali Yazıcı’dan, Basın Bayramı mesajı
    28. Mevsimlik işçi çocuklarının drone ile..
    29. Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1..
    30. Türkiye’nin yerli kombisini yapan..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar