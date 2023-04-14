Tüketici bakın en çok neyden şikayetçi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan Elekronik Haberleşme Sektörü raporuna göre, BTK Online Tüketici Şikayet Sistemi üzerinden en fazla şikayet edilen hizmet genişbant internet erişimi oldu. BTK’ya 2022 yılında toplam 219 bin 382 şikayet ulaşırken bu şikayetlerin yarıdan fazlası, 113 bin 633’ü internet servis sağlayıcılar ve genişbant internet erişimi ile ilgili oldu. Mobil haberleşme ile ilgili 76 bin 490 şikayet ise internet hizmetini takip etti.

BTK’nın denetlemekle görevli olduğu elektronik haberleşme hizmetlerinde istisnasız en fazla şikayet hizmet kalitesi ve bağlantı sorunları ile ilgili oldu. Mobil hizmetler konusundaki en yüksek şikayet ise yılın dördüncü çeyreğinde bağlantı sorunu yerine kapsama alanı olarak ayrıştı.

İnternet konusunda yapılan toplam şikâyetlerin yüzde 40.78’ini bağlantı/hizmet kalitesi oluştururken mobil hizmetlerde ise bu şikayetler yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. Uydu platform hizmetleri, sabit telefon hizmetleri ve Kablo TV hizmetlerindeki bağlantı ve hizmet kalitesi şikayetlerinin oranı da mobil hizmet kalitesi şikayetlerinin oranının üzerinde gerçekleşti.

İnternet konusunda, bağlantı ve hizmet kalitesi şikayetleri ilk sırada yer alırken bunu abonelik işlemleri, faturalandırma, taahhütname/cayma bedeli şikayetleri ve yanlış eksik bilgilendirme takip ediyor.

Mobil hizmetlerde de kapsama alanı/hizmet kalitesi şikayetlerin başını çekiyor. Bunu abonelik işlemleri, faturalandırma, fesih işlemleri ve tarifeler/kampanyalar takip ediyor. Uydu platform işletmeciliğine yönelik şikayetlerin başında da hizmet kalitesi yer alırken ikinci sırada yanlış ve eksik bilgilendirme yer alıyor. Sabit telefon hizmetlerine yönelik şikayetler de diğer hizmetlerle benzerlik gösterirken, sabit telefon hizmetlerine yönelik ilk beş şikayet arasında ise veri gizliliğinin olması dikkat çekici.

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Kaynak: Dünya Gazetesi