Tükenmez kalem kapaklarına dikkat ettiniz mi?



EŞYALARDAN KALEM LEKESİ ÇIKARTMA

Çoğu zaman ağızla temas halinde olan tükenmez kalem kapakları, özellikle çocuklar için çok riskli olabilir. Çünkü kapağı yutabilir, hava yolları tıkanabilir ve boğulmalarına neden olabilir. Geçmişte çok sayıda bu tür vakalarla karşılaşan tükenmez kalem üreticisi firma, bunun çaresini kalem kapaklarına delik açmakta buldular.

MÜREKKEP LEKESİNİ KIYAFETLERDEN ÇIKARTMA

Kalem kapağındaki delik, kapağın yutulması durumunda can kurtarır. Kapağı yutan kişinin boğulmasını önlemek için, kapak boğazı tıkasa da delik sayesinde yeterince hava alabilmelerini sağlar ve boğulmalarının önüne geçer, tıbbi müdahale için zaman kazandırır.