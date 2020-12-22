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Ekonomi TÜİK’in asgari ücret zam teklifi ne kadar? Asgari ücret ne kadar oldu?
Ekonomi

TÜİK’in asgari ücret zam teklifi ne kadar? Asgari ücret ne kadar oldu?

TÜİK asgari ücrete ne kadar zam istedi? Asgari ücret ne kadar olacağı milyonlarca çalışan tarafından merak edilirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısında TÜİK’in asgari ücret zam önerisini talep etti. TÜİK de 2021 yılı için geçirli olmasını istediği asgari ücret tutarını açıkladı. Peki TÜİK asgari ücrete ne kadar zam istedi? Asgari ücret ne kadar olacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:01:00 - 2020-12-22 14:03:09
TÜİK’in asgari ücret zam teklifi ne kadar? Asgari ücret ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini sunarken, heyette yer alan asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi.

Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı. TÜİK geçtiğimiz yıl bir işçinin aylık gıda harcama tutarını hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2.086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL olarak açıklamıştı. TÜİK'e göre ağır statüdeki bir işçinin geçim maliyeti yıllık yüzde 5.4 arttı. 2019 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12 seviyesinde olmuştu. 2020 yılı asgari ücret net 2 bin 324 TL olmuştu. 

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Bu arada komisyonun dördüncü ve son toplantısını gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapacağı öğrenildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı asgari ücreti belirlemek üzeri ilk toplantısını 4 Aralık'ta ikinci toplantısını 15 Aralık'ta yapmıştı.

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