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Teknoloji-Bilişim
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Siyonist Meta'ya çocuk güvenliği davasında ceza!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Siyonist Meta'ya çocuk güvenliği davasında ceza!

ABD'nin New Mexico eyaletindeki bir yargıç, bazı uygulamalarının çocuklar için oluşturduğu tehlikeler konusunda kamuoyunu uyarmadığı için Meta'ya 567 milyon dolar ceza verdi.

#1
Foto - Siyonist Meta'ya çocuk güvenliği davasında ceza!

Bu karar, çocuk güvenliği davalarında şirkete verilen en büyük ceza oldu. Yargıç Bryan Biedscheid şirketin bu parayı gelecekte oluşması muhtemel zararları azaltmayı amaçlayan bir fona aktarmasına hükmetti.

#2
Foto - Siyonist Meta'ya çocuk güvenliği davasında ceza!

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu teknoloji devi, daha önce de aynı davada 375 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Bu, bir eyaletin çocuk güvenliği sorunları nedeniyle Meta'ya karşı açtığı ve kazandığı ilk davaydı.

#3
Foto - Siyonist Meta'ya çocuk güvenliği davasında ceza!

Böylece toplam ceza miktarı 942 milyon dolara ulaştı.

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Foto - Siyonist Meta'ya çocuk güvenliği davasında ceza!

Yargıç Biedscheid, Meta'yı, içerik ve reklam üreten bir fabrikaya benzetti ve tıpkı bir fabrika gibi kirlilik önlemi alması gerektiğini vurguladı.

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