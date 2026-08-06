Minibüsün altındaki sis meşalesini almak istedi! 9 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kastamonu Tosya'da asker eğlencesi sırasında minibüsün altına düşen sis meşalesini almaya çalışan 9 yaşındaki çocuk, sürücünün aracı hareket ettirmesi sonucu yaralandı.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde asker eğlencesi sırasında acı bir olay yaşandı.
Olay, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi sırasında yakılan sis meşalesi duran bir minibüsün altına düştü. Meşaleyi almak isteyen 9 yaşındaki S.Ç., aracın altına girdi. Bu esnada çocuğu fark etmeyen H.E. minibüsü hareket ettirdi. Minibüsün hareket etmesiyle S.Ç., hareket eden minibüsün altında kalarak yaralandı. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.