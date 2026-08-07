  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devletin değil ihanetin safında yer almışlar! Çavuşlar ‘AHBAP’ı ihya etmiş Gözaltı listesindeydiler! Bülent Tezcan’ın damadı ve kızı İngiltere’de çıktı! Barış ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesinin yol haritası! Kazanan Türkiye olacak Yılmaz Özdil, Özgür Özel'i fena eleştirdi: 103 yıllık partiyi mahvedip böldüler! Kahrımızdan kanser olacağız Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde CHP’li gazeteci Yavuz YP önüne gidip Özel’e sordu! “Tuttuğunuz bu binanın kirasını kim ödedi?” İmamoğlu'na oy vermişti! Bakın şimdi ne diyor? Deniz Zeyrek adlı gazeteci uyuşturucu testine tepki gösterdi! "Saçından bir tutam alayım da bakayım..." sözleri tartışma çıkardı Prof. Lena Salaymeh: Türkiye, yeni sömürgeciliğin ilk örneklerinden biriydi 'Mezhepleri ve hadisleri inkar etmenin sonu mürtetliktir!'
Yerel Yaşlı kadın evin içinde kayboldu!
Yerel

Yaşlı kadın evin içinde kayboldu!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yaşlı kadın evin içinde kayboldu!

Kütahya'da yalnız yaşayan 72 yaşındaki Şerife D.'den 2 gündür haber alamayan komşuları, kapısına bırakılan yemeklerin de alınmadığını fark ederek ekiplere haber verdi. İtfaiyenin balkondan girdiği evde yaşlı kadın çöp yığınlarının arasında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Şerife D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'da yalnız yaşayan 72 yaşındaki Şerife D.'den 2 gündür haber alamayan komşuları, kapısına bırakılan yemeklerin de alınmadığını fark ederek ekiplere haber verdi. İtfaiyenin balkondan girdiği evde yaşlı kadın çöp yığınlarının arasında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Şerife D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Kütahya'nın Yunusemre Mahallesi Aşiyan Sokak'taki 6 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi.

Yalnız yaşayan Şerife D.'nin kapısına bırakılan yemeklerin 2 gündür alınmadığını fark eden komşuları, yaşlı kadından haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

İTFAİYE BALKONDAN EVE GİRDİ

Ekipler kapının açılmaması üzerine eve balkondan girmeye karar verdi. İtfaiye görevlileri balkondan daireye girerek içeride arama yaptı.

Ekipler, Şerife D.'yi evde biriken çöp yığınlarının arasında hareketsiz halde buldu.

 

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri Şerife D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 72 yaşındaki kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

BELEDİYE EKİPLERİ ÇÖP EVİ TEMİZLEMEYE BAŞLADI

Polisin evdeki incelemesini tamamlamasının ardından belediye ekipleri adrese geldi. Ekipler, çöp yığınlarının bulunduğu evde temizlik çalışması başlattı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23