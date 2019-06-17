TÜİK Mayıs ayı konut satışlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük’te 2019 yılının Mayıs ayında 329 konut satışı yapılırken, 2018 yılının aynı döneminde ise konut satışı 393 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı Mayıs ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre, Karabük’te Mayıs ayında 329 konut satıldı. Mayıs ayında satılan 329 konuttan 123’ü ilk satış, 206’si ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.Ocak -Mayıs 2019 dönemini kaplayan ilk 5 ayda ise bin 336 konut satışı gerçekleşirken, bunun 439’u ilk satış, 897’si ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Bartın’da ise 2019 yılı Mayıs ayında 153 konut satıldı. Mayıs ayında satılan 153 konuttan 72’si ilk satış, 81’i ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Zonguldak’ta ise 2019 yılı Mayıs ayında satılan 297 konuttan 127’si ilk satış, 170’i ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.