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TÜİK Dış ticaret endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2018 yılı Aralık ayı dış ticaret endeksleri açıklandı.

08 Şubat 2019 Cuma 11:34
TÜİK Dış ticaret endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,1, yakıtlarda yüzde 9,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,6 azaldı. İhracat birim değer endeksi 2018 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 3 azaldı. Endeks, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,7 arttı.

İthalat birim değer endeksi değişmedi

İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişmedi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1 ve yakıtlarda yüzde 8,9 arttı. İthalat birim değer endeksi 2018 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 1,6 arttı. Endeks, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,4 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 4,5 arttı

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,1, yakıtlarda yüzde 59,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4 arttı. İhracat miktar endeksi 2018 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 10,9 arttı. Endeks, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,4 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 28,3 azaldı

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 42,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,3, yakıtlarda yüzde 6,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 28,9 azaldı. İthalat miktar endeksi 2018 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 25,8 azaldı. Endeks, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 4,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Kasım ayında 165,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,6 azalarak, 2018 Aralık ayında 157,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Aralık ayında 151,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,5 artarak, 2018 Aralık ayında 158,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 3,1 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Kasım ayında 111,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,1 azalarak, 2018 Aralık ayında 108,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Aralık ayında 164 olan ithalat miktar endeksi yüzde 28 azalarak, 2018 Aralık ayında 118,1 oldu.

Dış ticaret haddi 2018 yılı Aralık ayında 100,4 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Aralık ayında 104,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,4 puan azalarak, 2018 yılı Aralık ayında 100,4 oldu. Dış ticaret haddi, 2018 yılı dördüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 4,8 puan azalarak 99,7 oldu. 2018 yılında ise, önceki yıla göre 2,7 puan azalarak 102,3 oldu.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:34
  1. tüik
  2. dış ticaret endeksleri

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