TÜİK açıkladı: Toplanan inek sütü miktarı temmuzda arttı!

Toplanan inek sütü miktarı temmuz ayında yükseldi. Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, temmuzda yıllık bazda yüzde 12,3 artarak 938 bin 533 tona ulaştı.

TOPLANAN İNEK SÜTÜ MİKTARI YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayının süt ve süt ürünleri üretimi verilerin paylaştı. Toplanan inek sütü miktarında temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ve 9 aylık dönemde arttı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı. Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 arttı. Ticari süt işletmeleri 938 bin 533 ton inek sütü topladı.

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre inek peyniri üretiminde yüzde 1,3, ayran üretiminde yüzde 10,4, yoğurt üretiminde yüzde 7,6, içme sütü üretiminde yüzde 5,5, tereyağı üretiminde yüzde 0,9 yükseldi.

Ocak-Temmuz döneminde inek peyniri üretimi yüzde 5, ayran üretimi yüzde 14 , yoğurt üretimi yüzde 9,6, içme sütü üretimi yüzde 2,7, tereyağı üretimi yüzde 10,7 yükseldi.

İÇME SÜTÜ VE YOĞURT ÜRETİMİ

Bir önceki ay 921 bin 942 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı temmuz ayında yüzde 1,8 oranında artarak 938 bin 533 ton oldu. Bir önceki ay 96 bin 973 ton olan içme sütü üretiminin ise temmuz ayında yüzde 10 oranında artarak 106 bin 696 ton olduğu görüldü.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 7,6 yükselerek 126 bin 841 tona çıkarken, ocak-temmuz döneminde yıllık bazda yüzde 9,6 artışla 749 bin 491 tona ulaştı.

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