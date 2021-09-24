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Ekonomi TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Ekonomi

TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı istihdam edilmek üzere sınavla 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 17:30:00 -
TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Adaylar başvurularını Strateji ve Bütçe Başkanlığı (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) ve TÜİK’in internet sitelerinde bulunan sınav ilanını inceleyerek, başvurularını TÜİK’e şahsen veya posta yoluyla yapabilecek. Alım, yazılım geliştirme uzmanı, proje yöneticisi ve sistem uzmanı pozisyonlarına olacak.

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