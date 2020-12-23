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Ekonomi TÜİK 2021 asgari ücret teklifi ne?
Ekonomi

TÜİK 2021 asgari ücret teklifi ne?

TÜİK asgari ücret önerisi belli oldu. TÜİK, asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda önerisini sundu. TÜİK 2021 asgari ücret teklifi ne? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:10:00 -
TÜİK 2021 asgari ücret teklifi ne?

Asgari ücret için ilk öneri geldi. Hükümet, işverenler ve işçi sendikaları bugün üçüncü toplantıyı yaptı. Toplantıda 2021 asgari ücrete dair ilk öneri de yapılmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) asgari ücretin 2 bin 792 lira 10 kuruş olması yönünde tavsiyede bulundu.

TÜİK 2020 asgari ücret önerisi neydi?

TÜİK tarafından Aralık 2019’da Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na sunulan öneri 2 bin 331 TL’ydi. Asgari ücret net 2324,71 TL olarak belirlenmişti.

TÜİK 2019 asgari ücret önerisi neydi?

TÜİK 2018 yılında 2019 yılı için 2213,40 TL önerisi yapmıştı, asgari ücret 2019 yılında 2020, 90 olarak belirlenmişti.

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