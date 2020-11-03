TÜGVA üyeleri, Ermenistan'ın sivilleri vurduğu Gence'yi ziyaret etti

GENCE (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve beraberindeki üyeler, Ermenistan'ın sivilleri vurduğu Azerbaycan'ın Gence kentini ziyaret etti.

Ermenistan'ın balistik füzelerle saldırdığı ve 16 şehidin verildiği Gence kentine gelen TÜGVA üyeleri, yıkılan binaların bulunduğu alana karanfil bırakarak dua etti.

TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, üyeler adına yaptığı açıklamada, özellikle savaş bölgesini ziyaret etmek istediklerini belirtti.

Azerbaycan Gençlik Vakfı'nın daha önce kendilerine ziyarette bulunduğunu ve video konferansa davet ettiğini kaydeden Eminoğlu, "Biz fiziki olarak yüz yüze görüşmek istedik. Gençlik formunu gerçekleştirdik. Buraya gelmişken kardeşlerimizi ve bölgeyi de ziyaret edelim istedik. Daha önce soykırımlarla meşhur Ermeni terör devletinin burada yapmış olduğu hadiseleri bizzat yerinde gördük. Tamamen savaş bölgesi olmayan, sivilleri hedef alan birçok manzaraya şahit olduk." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'deki kardeşlerimizin kalbi burada"

Bölgede çok sayıda şehit verildiğini vurgulayan Eminoğlu, "Nasıl 1992'de Hocalı katliamında kadın, çoluk çocuk demeden katlettiyse, bugün de Dağlık Karabağ bölgesinin haricinde Gence ve Berde gibi yerlerde sivilleri hedef alarak aynı katliamlara devam ediyorlar." dedi.

Eminoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradaki heyecan ve atmosfere şahit olduk. Türkiye'den gelmeden önce bütün binalar, araçlar Azerbaycan bayraklarıyla donatılmıştı. Burada da aynı şekilde Türkiye sevgisine, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgiye şahit olduk. Şu anda bu motivasyonla inşallah Azerbaycan ordusunun ilerleyişi var. Çok yakın zamanda daha güzel haberler gelip 30 yıl önce haksız bir şekilde Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları, haklı davasında tekrar geri alacaktır. Bütün ümidimiz, duamız, Türkiye'deki kardeşlerimizin kalbi burada. Gelecek güzel haberlerde. İnşallah bu süreç hayra vesile olur."



