TÜGVA ile Samsun Üniversitesi ortak projeler yürütecek

Ziyarette Eminoğlu, gençlerin yetiştirilmesi için üniversitelerin önemli olduğunu ve bu doğrultuda Samsun Üniversitesi ile ortak projeler yürütmek için görüştüklerini aktardı. Samsun Üniversitesinin bölgede büyük bir atılım gerçekleştirdiğine vurgu yapan Eminoğlu, “Üniversitelerde gençliğimize yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Bu doğrultuda Samsun Üniversitesi bizim ortak paydaşlarımızdan birisi. Önümüzdeki dönemlerde daha verimli projelere imza atacağız” dedi. Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise, “Bu görüşmede TÜGVA ile üniversite gençlerimize yönelik yapacağımız projelerin temelini attık” diye konuştu.