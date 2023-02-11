TÜGİS Üyeleri hasarsız tesisleri depremzedelere tahsis etti

Ülkemizin ilk işveren sendikalarından Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS), 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkez üssü, Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 şiddetinde gerçekleşen yıkıcı depremler sonrasında üyeleriyle hızlı bir şekilde iletişime geçti. Bölgedeki TÜGİS üyesi olan gıda sanayicileri ile irtibat kurduğunu aktaran TÜGİS Başkanı İsmail Kaan Sidar, ‘’Üyelerimizin bölgedeki tesislerinde deprem nedeniyle oluşan bir hasar ya da yıkım tespit edilmedi. Depremzedelere destek olmak isteyen üyelerimiz bu tesislerini geçici olarak depremzedelerin barınması için tahsis ettiler.’’ dedi.

Bölgenin ihtiyaçları için yetkililerle iletişimdeyiz

TÜGİS’in aynı zamanda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) kurucularından olduğunu hatırlatan Sidar, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol liderliğinde Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Bakanlıklar ve AFAD ile iletişimlerinin sürdüğünü iletti. Bunun yanında Başkan Sidar, Özgür Burak Akkol’un da bölgeye giderek hem vatandaşlarla hem de yetkililerle bir araya gelerek destek olduğu bilgisini verdi.

TÜGİS üyelerinden ayni ve nakdi yardım

TÜGİS Başkanı Sidar, üyelerin kurumlardan gelen talepler doğrultusunda destek vermeye devam ettiklerinin altını çizdi. TÜGİS üyesi gıda sanayicilerinin gıda yardımları başta olmak üzere yaptıkları ayni ve nakdi yardımların 250 Milyon TL değerine yaklaştığını belirten Sidar, yardımların kesintisiz devam edeceğini belirtti. Sidar, ‘’ Bölge halkının acısını paylaşıyoruz, vatandaşlarımıza başsağlığı ve geçmiş olsun mesajlarımızı iletiyoruz. Böyle bir zamanda, TÜGİS üyesi gıda sanayicileri yaraların sarılması için vatandaşlarımızın yanında olmaya ve bölgeye yardımlarını göndermeye devam edeceklerdir.’’ dedi.