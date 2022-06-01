Tuğçe Kazaz'dan Ezgi Mola'ya bomba sözler! Cevap veremedi

Eski manken Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabından yaptığı Şeriat paylaşımıyla gündeme geldi. Kazaz, 'Şeriat temiz toplumlara gelir' açıklaması sonrası kendisine tepki gösteren Ezgi Mola'ya "Medya maymunluğuna devam et" dedi.

Sosyal medyada birkaç gündür devam eden Şeriat tartışmalarına eski manken Tuğçe Kazaz da dahil oldu. Müslüman olmasının ardından açıklamalarıyla adından söz ettiren Kazaz, Twitter hesabından Şeriat tartışmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Kazaz paylaşımında "Şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat; Allah’ın merhamet ve rahmeti, Hz.Muhammed’in ahlakı, Hz.Ömer’in adaleti, Hz.Ali’nin cesareti, Fatih’in ferasetidir. Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez! Benim anladığım şeriat ile sizin İslam’dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil." ifadelerine yer verdi.

Kazaz'ın sözlerinin ardından Ezgi Mola "Yallah Arabistan'a" yanıtını verdi. Eski mankenden Mola'ya cevap gecikmedi.

Kazaz'ın paylaşımı şu şekilde;

"Ezgi Mola bana “Yallah Arabistan’a” demiş! Türkiye babanın çiftliği mı ki oraya buraya yol veriyorsun? Haddini bil, medya maymunluğuna devam et. Burası şehit kanlarıyla sulanarak vatan edilmiş Osmanlı bakiyesidir, sadece din düşmanlarının ülkesi değildir, bunu size öğreteceğiz."