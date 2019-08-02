0553 313 94 23

Tuğba Kuruyemiş 84.mağazasını açtı

Aydın’da 1980 yılında kurulan, Türkiye’de de 83 mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş, Kadıköy’de 84.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:20
Tuğba Kuruyemiş 84.mağazasını açtı

Aydın’da 1980 yılında kurulan, Türkiye’de de 83 mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş, Kadıköy’de 84. şubesini açtı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği açılışta ürünlerde yüzde 50 indirim yapıldı.


Açtığı mağazalarıyla büyüyüp güçlenen güler yüzlü hizmeti ile dikkatleri üzerine çeken Tuğba Kuruyemiş 2019’a hızlı başladı. Açılışa Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Nur Tonkul, Bölge Müdürü İsa Soydabircan, Mağaza Müdürü Zülküf Çıbık ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesimi ile gerçekleşen açılış sonrası vatandaşlara kuruyemiş ikram edildi. Mağaza açılışı dolayısıyla ürünlere yüzde 50 indirim yapıldı.


Mağaza açılışında konuşan İş Geliştirme ve Eğitim Sorumlusu Nevzat Atmaca, "Şuan 84. mağazamızı açıyoruz. Aydın’da çıktık bu yolculuğa ve bu yolculuğa çıkarken de her zaman en taze en kaliteli ürünleri müşterilerimize sunma gayreti içerisinde olduk. Dolayısıyla en doğal en taze ürünleri hazırlayarak kendi mağazalarımızda müşterilerimize sunmaktayız. Kadıköy’de 2. mağazamız burası. Bütün ürünlerimiz doğal. Müşterilerimiz tarafından çok beğeniliyor. Burada olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:20
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayhan, "Kadınlar toplumun yapılanmasına ışık tutacaktır"
    1. Ayhan, "Kadınlar toplumun..
    2. 3D Tasarım ve Üretim Atölyesi 10‘da
    3. DÜBİT yedi yılda 40 bn analiz yaptı
    4. Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
    5. Yüzücüler İstanbul'da yarışacak
    6. Robotik’te Türkiye’yi temsil edecekler
    7. Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o..
    8. Dışişleri Sözcüsü Aksoy:"Suriye’de..
    9. Ulaştırma Bakanlığından İstanbul..
    10. Kayıtlı İhracatçı Sistemi'nin..
    11. Denizlispor transferde hız kesmiyor
    12. Sözcü Aksoy:"Tutumumuz açık,..
    13. Konyaaltı Belediyesinden kasaplara..
    14. Bakan Temmuz ayı ihracat rakamlarını..
    15. TÜRKÖK bin 374 kişiye yaşam umudu oldu
    16. Su matarası ve terlik topuğundan..
    17. Türkiye'nin yanık tedavisi Pakistan'a..
    18. Çocuğa tekme atmıştı, o kişi yakalandı
    19. Kanala düşen otomobil sürücüsü..
    20. ABD Afganistan'dan binlerce askerini..
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı