Tuğba Ekinci, 23 Nisan'ı kutlamadı! Sebebi sosyal medyada olay oldu

Zaman zaman yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Tuğba Ekinci'den şaşırtıcı açıklamalar geldi.

Bu açıklamaların odağında da 23 Nisan vardı. Tuğba Ekinci, sosyal medya üzerinden 23 Nisan'la ilgili soru yağmuruna tutuldu.

"Gençlerin hali harap!"

Ekinci, "23 Nisan'ı neden kutlamadınız?" sorusuna sosyal medya üzerinden cevap vererek "Uzun zamandır TikTok'ta gördüğüm gençler, beni gelecekte şüpheye götürdüğü için kutlama yapmak içimden gelmiyor. Gençlerin hali harap!" dedi.

Sosyal medyada olay oldu

Çoğu kişi Ekinci'nin yaptığı açıklamayı haklı bulup beğenirken, kimi takipçiler de bu açıklamada genelleme yaptığından dolayı tepki gösterdi.