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Tüfekle yaralamaya tutuklama

Samsun’da bir kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:36:47 -
Tüfekle yaralamaya tutuklama

Samsun’da bir kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan G.İ., yaralanarak hastanelik oldu. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen A.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen A.D., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.


Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.D., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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