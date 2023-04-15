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Yerel Tüfekle oynayan çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Tüfekle oynayan çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-04-15 23:29:00 - 2023-04-15 23:30:33
Tüfekle oynayan çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de tüfekle oynarken kendisini vuran 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, bugün İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Dağkızılca Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Ç. G. S., tüfekle oynadığı sırada tüfek bir anda ateş aldı. Kafasına isabet eden fişekle yaralanan küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Süer burada tedavi altına alındı.

Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun hayatını kaybetmesiyle ailesi büyük üzüntü yaşarken, küçük çocuğun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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