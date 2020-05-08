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Aktüel

Tüfekle oynarken kazara arkadaşını yaralayan çocuk gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 22:09:11 -
Tüfekle oynarken kazara arkadaşını yaralayan çocuk gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu arkadaşını yaralayan 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Çayırbağ beldesindeki köy odasında İ.Ç. (15), dedesinden kalma av tüfeğiyle oynarken kazara, karşısında oturan arkadaşı M.A.G'yi (14) vurdu.

Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan M.A.G, yakınları tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.

İ.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinde bulunan av tüfeği ile kuru sıkı tabancaya el konuldu.

Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.






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