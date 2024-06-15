Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
Konya’da 19 yaşındaki genç, temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu kendini vurdu.
Olay, Karapınar ilçesinde bulunan Eşekkıran Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mevsimlik işçilerin bulunduğu alanda yaşayan A.Ş. (19), çadırda bulunan av tüfeğinin temizliğini yaptığı sırada kazara silahın ateş alması sonucu kendini vurdu. Yakınları tarafından göğsünden yaralı halde kanlar içinde bulunan genç, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan A.Ş., ambulansla Konya’ya hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Yerel
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