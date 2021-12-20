Tufanbeyli’de yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Saimbeyli okul tatil mi? Adana'da yarın okullar tatil mi?

Adana'da yarın okullar tatil mi? Tufanbeyli’de yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Saimbeyli okul tatil mi? Adana'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Tufanbeyli’de yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Saimbeyli okul tatil mi?

Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın da tatil olacağı açıklandı. Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.