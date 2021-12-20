Tufanbeyli’de yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Saimbeyli okul tatil mi? Adana'da yarın okullar tatil mi?
Adana’da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Adana ilçelerinde en fazla kar yağışının olduğu ilçeler arasında Tufanbeyli ve Saimbeyli gelmekte. Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde okuyan öğrenciler Tufanbeyli okullar tatil mi? Tufanbeyli yarın okul tatil mi? Tufanbeyli 21 Aralık Salı okullar yarın tatil mi? Saimbeyli’de yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Saimbeyli okul var mı? İşte Adana Valiliğinden yapılan kar tatili açıklaması.
Adana'da yarın okullar tatil mi? Tufanbeyli’de yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Saimbeyli okul tatil mi? Adana'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Tufanbeyli’de yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Saimbeyli okul tatil mi?
Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın da tatil olacağı açıklandı. Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.