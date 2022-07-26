Tufan Erginbilgiç kimdir?

Endüstriyel teknoloji şirketi Rolls-Royce, Tufan Erginbilgiç'in Rolls-Royce Holdings plc CEO'su olarak atandığını duyurdu. Erginbilgiç, 24 Şubat 2022 tarihinde bu yılın sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan Warren East'in yerini 1 Ocak 2023 tarihinde alacak.

Pek çok uluslararası şirkette görev yapan Erginbilgiç, 5 yılı yönetim grubunda olmak üzere 20 yılı aşkın süreli BP kariyerine sahip. Erginbilgiç, 2020'de son görevinden ayrılmadan önce BP'nin Rafineri, Petrokimya, Servis İstasyonu Ağı, Madeni Yağlar, Midstream operasyonları ve Air BP jet yakıtı operasyonlarını da içine alan alt iş birimini yönetiyordu.

Havacılık ve uzay teknolojisi grubu GKN de dahil olmak üzere ağır sanayi ve imalat şirketlerinin çeşitli yönetim kademelerinde de görev alan Erginbilgiç, halihazırda, altyapı işletmelerinde büyük ölçekli yatırımlara odaklanan ve yatırımcılar için 81 milyar dolarlık bir fonu yöneten özel sermaye şirketi olan Global Infrastructure Partners'ın da (GIP) ortağı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rolls-Royce Yönetim Kurulu Başkanı Anita Frew, "Tufan Erginbilgiç'in CEO olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Erginbilgiç, çok uluslu kuruluşlarda yüksek performanslı bir kültür yönetme ve yatırımcılara sonuçlar sunma becerisiyle, önemli başarılar elde eden ekipleri yönetmiş bir lider.

Kapsamlı bir stratejik ve operasyonel deneyime sahip olan Erginbilgiç, havacılık ve uzay da dâhil olmak üzere güvenlik açısından kritik sektörlerin yanı sıra, düşük karbon teknolojilere geçişin sunduğu zorluklar ve ticari fırsatlar konusunda da oldukça deneyimli. Kendisinin son yıllarda Rolls-Royce'un oluşturduğu stratejik temellerin üzerine ekleyeceği katkıları görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Erginbilgiç ise önemli ticari fırsatların ve stratejik değişimlerin yaşandığı, müşterilerinin enerji dönüşümünü benimsedikleri bir dönemde Rolls-Royce’a katılmaktan onur ve mutluluk duyduğunu aktararak, "Mühendislik alanındaki mükemmelliği ve yenilikçi teknolojisi ile şirketin uzun yıllar boyunca inşa ettiği pazar konumlarının tam potansiyelini sunmaya ve tüm paydaşlar için değer yaratmak amacıyla bir büyüme altyapısı oluşturmaya kararlıyım. Bu ikonik küresel mühendislik markasının bir sonraki başarılı döneminde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, ortaklar ve Rolls-Royce ekibiyle birlikte çalışacağım için çok heyecanlıyım."yorumunu yaptı.

Tufan Erginbilgiç kimdir?

Tufan Erginbilgiç, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği’nden mezun oldu. 1986’da Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. 1989’da Ohio State Üniversitesi’ndeki Ekonomi üzerine doktora eğitimini tamamladı. 1990-1997 yılları arasında Mobil Oil’da çalıştıktan sonra, BP’nin Avrupa Akaryakıt Satış & Lojistik Operasyonları Başkan Yardımcısı görevini Eylül 2006’ya kadar sürdürdü.

Aynı yıl BP’nin Madeni Yağlardan Sorumlu Dünya Başkanlığı görevini üstlendi. 2009 yılında Doğu Yarımküreden sorumlu Rafinaj ve Pazarlama Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve BP’nin ABD dışındaki tüm ülkelerdeki akaryakıt ve madeni yağ operasyonlarından sorumlu oldu.

Şubat 2014’te ise Küresel Akaryakıt Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirilen Erginbilgiç, bu görevinde tüm dünyadaki Akaryakıt Değer Zincirleri, tüm Rafineriler, Global Yakıtlar ve Ticari Optimizasyon iş kollarının yönetimini üstlendi. Erginbilgiç, 24 Şubat 2022’de istifa edeceğini açıklayan Rolls-Royce CEO’su Warren East'in yerini aldı. 1 Ocak 2023'te yeni görevine başlayacağı bildirildi.

Erginbilgiç halen çok uluslu taşıma araçları üreticisi Iveco Group NV, enerji, sağlık ve teknoloji grubu DCC plc ve enerji şirketi Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'de (TÜPRAŞ) yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürüyor.