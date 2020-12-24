TÜFAD Adana Şube Başkanı Sümer'den, Menemenspor'da görevine son verilen antrenöre destek:

ADANA (AA) - Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, TFF 1. Lig 9. hafta erteleme maçında deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yenmesine rağmen aynı anda 6 yabancı oyuncuyla mücadele ettiği için hükmen mağlubiyet cezası alacak Menemenspor'da görevine son verilen yardımcı antrenör Orhan Terzi'ye sahip çıktı.

Sümer, AA muhabirine, Menemenspor'da antrenör Orhan Terzi'nin kural hatası nedeniyle görevine son verilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını ifade eden Sümer, şöyle konuştu:

"Ülkemizde herkes günah keçisi arıyor. Bütün liglerde hatalar antrenörlerimize kesiliyor. Antrenör arkadaşımız hata yapmış olabilir, hepimiz yapabiliriz. Ama o hata neticesinde antrenörlerimizle medeni bir şekilde yollar ayrılabilir. İnsanları yolda bırakmak, otelden dışlamak, uçak biletini iptal etmek gibi bir yaklaşım olamaz. Bu durumdan dolayı çok üzgünüz, şiddetle kınıyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Biz, otel rezervasyonunun ve uçak biletinin iptal edildiğini öğrenseydik Orhan Terzi'yi seve seve misafir ederdik. Gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılar, ona Adanalı misafirperverliğini gösterirdik."





- Aynı anda 6 yabancı oyuncu mücadele etmişti





Menemenspor, TFF 1. Lig 9. hafta erteleme maçında, dün deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yenmişti. Buna rağmen, aynı anda 6 yabancı oyuncuyla mücadele ettiği için hükmen mağlubiyet cezası alacak Menemenspor'da yardımcı antrenör Orhan Terzi'nin görevine son verilmişti.

Orhan Terzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Annem seni o kadar çok özledim ki keşke yanımda olsaydın. Yapmadığım bir hatadan dolayı oğlunu günah keçisi ilan ettiler, ismimi lekediler. En çok neye üzülüyorum biliyor musun annem, oğlunu otelden atıp uçak biletini iptal ettiler. Bu kulüp için o kadar çok şeyler yaptım ki bu dünya bize göre değil. Bu dünya sahtekarların, yalancıların, hırsızların dünyası be annem. Elbet bir gün buluşacağız, seni çok seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.