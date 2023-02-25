TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: “Erken ödeme ve hibe yem desteği hamlesi ile fırsatçıların önüne geçildi“

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, “Erken ödeme ve hibe yem desteği hamlesi ile fırsatçıların önüne geçildi“ dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, hayvan yetiştiricilerine verilen hibe yem desteğine ilişkin açıklamada bulundu. Çelik açıklamasında anaç koyun keçi desteği ile sürü büyütme ve yenileme desteklerinin deprem felaketinin yaşandığı illerdeki 35 bin yetiştiricinin banka hesaplarına yatırıldığını dolayısıyla da Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın erken ödeme hamlesi ve ilaveten hibe yem desteği ile fırsatçıların önüne geçildiğini belirtti.

“250 milyon lira destek ödemesi 11 ildeki 35 bin yetiştiricinin banka hesaplarına yatırıldı”

Deprem felaketinden dolayı afet bölgesi olarak ilan edilen illerde destekleme ödemelerinin yetiştiricilerin banka hesaplarına yatırıldığını ifade eden Çelik, “11 ilimizde 26 bin 329 yetiştiricimizin 3 milyon 840 bin anaç hayvanı için toplam 191 milyon 991 bin lira anaç koyun keçi desteği ile 8 bin 909 yetiştiricimizin 290 bin hayvanı için toplam 57 milyon 952 bin lira sürü büyütme ve yenileme desteği ödemesinde bulunulmuştur. 24 Şubat Cuma günü 11 ilimizdeki toplam 35 bin 238 yetiştiricimizin banka hesaplarına anaç koyun keçi desteği ile birlikte sürü büyütme ve yenileme desteği olarak 249 milyon 191 bin lira yatırılmıştır. Sektörümüz ve yetiştiricilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Deprem fırsatçılarının hevesleri kursaklarında kaldı”

Genel Başkan Çelik, afet bölgesinde bulunan yetiştiricilere yapılan erken ödeme hamlesiyle yetiştiricilerin hayvanlarını yok pahasına almaya çalışan fırsatçıların önüne geçildiğine dikkat çekerek ” Depremden etkilenen illerimizdeki yetiştiricilerimize anaç koyun keçi desteği ile sürü büyütme ve yenileme destekleme ödemelerinin yapılmış olmasını zamanında ve yerinde yapılmış önemli hamleler olarak görüyoruz. Çünkü felaketi ranta çevirmek isteyen vicdanı kurumuş fırsatçılar yetiştiricilerimizin çaresizliğinden istifade ederek elindeki hayvanları neredeyse beşte bir fiyatına yani yok pahasına almaya çalışmaktaydılar ve de alıyordular. Genelde Haziran ayını bulan destekleme ödemelerini Cumhurbaşkanımızın erkene çekme hamlesi yanında ilaveten her hayvan başına 50 lira hibe yem desteği sağlaması fırsatçıların heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Dolayısıyla afet bölgesindeki 35 bin yetiştiricimize yapılan erken ödemeyle fırsatçıların önüne geçilmiş olmakla beraber yetiştiricilerimizin bu zor günlerinde taşıdıkları yükün hafifletilmesi açısından da oldukça isabetli ve memnuniyet verici olmuştur. Sektörümüzden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve sürekli göz önünde tutan, her zaman olduğu gibi bu kara günde de yetiştiricilerimizin yanı başında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye yetiştiricilerimiz adına şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah bir daha ülkemize böyle felaketler yaşatmasın. Devletimiz var olsun “ ifadelerini kullandı.