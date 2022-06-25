TÜDAÇDER’den velayet uyarısı

R.EKREM ŞAHAN ANKARA

Geçtiğimiz günlerde Gebze ilçesinde yaşayan Dursun T’nin 8 yaşındaki kızının, icra memurları tarafından zorla götürülerek annesine teslim edilmesi de tepkilere sebeb oldu.

İcra ayıbı özünde bitmeli

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Türkiye Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği (TÜDAÇDER) Başkan Yardımcısı Erol Şahin, şunları dile getirdi: “Ortak çocuğu görmenin icra ile yapılması ile ilgili yasanın kaldırılmamış olduğunu görmekteyiz. İcra ile çocuk teslimi yerine başka bir kurum tarafından sağlanması sorunu çözecekti derseniz yarayan kanaya merhem bile olmaz. Şöyle ki sorunu icraya kadar getiren süreç izlendiğinde sorunun asıl kaynağın boşanma sonrası velayeti elinde bulunduranın karşı taraftan intikam aracı olarak ortak çocuğu kullanmasıdır.

Çocuk için eşit paylaşım

“Hiçbir araştırma yapılmadan velayeti direk anneye verilmesi alışkanlığından vazgeçilmeli. Bir çocuğun annesine ihtiyacı olduğu kadar babaya da ihtiyacı olduğu unutulmamalı. Çocuğun ebeveynleriyle eşit zaman ve haklarda görüşü sağlanmalı, paylaşımlı ortak velayet olmalı, çocuğu boşanma savaşında duygusal istismara uğratan ebeveynler en ağır cezayla cezalandırmalıdır. Bu mesele ailenin kökünü dinamitleyen iftira yasasına dönüşen 6284 ve süresiz nafaka ile birlikte düzeltilmelidir.”