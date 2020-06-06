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Ekonomi

TÜBİTAK’tan yenilikçi projelere 2.5 milyon liraya kadar bütçe

Şirketlerin patent üretmeleri için harekete geçen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından iki yeni çağrı açıldı. İlk çağrı, KOBİ’lerin bir müşteri kuruluşla ortak projeler geliştirmesini teşvik ediyor. Çağrıya bir müşteri kuruluşla KOBİ ölçeğinde en az bir tedarikçi kuruluş başvurabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 10:58:00 -
TÜBİTAK’tan yenilikçi projelere 2.5 milyon liraya kadar bütçe

Tüm sektörlerden ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projelerinin desteklenebileceği çağrıda proje başına bütçe 2.5 milyon liraya kadar çıkabilecek. Projeler, ürün geliştirme ve ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşama en fazla 24 ay, ikinci aşama ise sabit 24 ay olacak.

Kobi’lere teşvik

İkinci çağrı kapsamında ise üniversitelerde, araştırma kurumlarında veya teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye uygulanması amaçlanıyor. Çağrıya bir müşteri kuruluşla en az bir teknoloji sağlayıcı şirketin ortaklaşa yapacağı başvurular kabul edilecek. Projeler 60 aya kadar desteklenecek. Müşteri kuruluş KOBİ olursa destek oranına yüzde 15 eklenecek. Her bir proje için 1 milyon liraya kadar bütçe ayrılabilecek.

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