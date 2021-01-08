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Ekonomi TÜBİTAK’tan aşı ve ilaç seferberliği
Ekonomi

TÜBİTAK’tan aşı ve ilaç seferberliği

TÜBİTAK, Covid-19 salgınıyla mücadele konusu başta olmak üzere 2020’de bilim ve teknoloji alanında birçok faaliyete imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 09:39:00 -
TÜBİTAK’tan aşı ve ilaç seferberliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu TÜBİTAK geçen yıl, pandemiye karşı ‘birlikte iş yapma’ ve ‘birlikte başarma’ yaklaşımıyla sonuç odaklı çözüm bulma süreçlerine yoğunlaştı. Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü koordinasyonunda ‘COVID-19 Türkiye Platformu’nu oluşturan kurum, aşı ile ilaç odaklı 17 projede toplam 436 araştırmacının katkı sağladığı seferberlik başlattı. Platformda dünyada çalışılan farklı aşı teknolojilerinin tamamı, yenilikçi yöntemler de dahil edilerek geliştirildi. Aşı adaylarının 3’ü klinik araştırmalar için pilot üretim aşamasına geldi. İlaç projeleri çerçevesinde de yerli ve milli olarak sentezler gerçekleştirildi. 3 ilaç projesinde klinik araştırma safhasına geçildi. Covid-19 salgınına karşı mücadelede TÜBİTAK’ın mevcut desteklerine ek olarak 2 özel çağrı açıldı. Bu çağrılar kapsamında yoğun bakım cihazları, tanı, maske, ilaç, dezenfeksiyon, kişisel koruyucu elbise, bilişim uygulamaları ve aşı konularında 48 proje 17,5 milyon lira bütçeyle desteklendi.

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