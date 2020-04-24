TÜBİTAK ve British Council'dan ortak çağrı

ANKARA (AA) - TÜBİTAK ile British Council, Türkiye ve Birleşik Krallık arasında bilim ve teknoloji iş birliklerini desteklemek amacıyla hayata geçen Newton-Katip Çelebi Fonu kapsamında proje çağrısına çıktı.

British Council'den yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bağlı kuruluşu TÜBİTAK ile British Council, "Institutional Links Programı" kapsamında iki ülkeden katılımcılar için açık çağrı başlattı.

Söz konusu programla, sürdürülebilir araştırma ortaklıklarının kurulması amaçlanıyor. 2014 yılından bu yana süregelen fonun Türkiye’deki araştırmacılar tarafından en çok tanınan programı olan "Institutional Links", "2551 TÜBİTAK ve British Council İkili İş birliği Programı" kapsamında iki kurum tarafından ortaklaşa yürütülüyor.

Açık çağrı başvuruları için projelerin hem Türkiye hem de Birleşik Krallık'tan birer ana iş ortağını içermesi gerekiyor. Türk yürütücü ortaklara azami 720 bin lira, Birleşik Krallık tarafındaki yürütücü ortaklara ise azami 150 bin sterlin destek sağlanıyor.

Program çerçevesinde sağlık, enerji, tarım ve gıda, bilgi ve iletişim teknolojileri, makine imalatı, robotik sistem teknolojileri, üretim teknolojileri, otomasyon sistemleri, makine tasarım ve imalatı, otomotiv, madencilik ve sosyal bilimler gibi iş birliği araştırma alanlarındaki başvurular öncelikli kabul ediliyor.

Çağrıya, 12 Haziran'a kadar British Council ve TÜBİTAK üzerinden başvuru yapılabilecek.