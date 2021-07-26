TÜBİTAK SAGE Müdürü Okumuş açıkladı: Motorlu versiyonu için adım atıldı

TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, M5 Yayın Koordinatörü Abdullah Şentürk’ün sorularını yanıtladı.

Şentürk’ün Bursa Teknik Üniversitesi’nin düzenlediği Lagari Havacılık Günleri’nde Modüler Müşterek Mühimmat KUZGUN’un farklı versiyonlarını paylaştınız. Turbojet motorlu KUZGUN’da hangi motoru kullanmak istiyorsunuz? Uygun yerli motor mevcut mu? KUZGUN ailesinden beklentiniz nedir? sorularına Okumuş şu yanıtı verdi:

“KUZGUN Turbojet motoru için yabancı bir firma ile ilk prototipler için anlaşma sağlandı ve tedarik süreci sorunsuz devam ediyor. Firmanın ismini bu aşamada vermek doğru olmayacağı için motorların yer testleri sonrasında nihai karar belli olacaktır. Yerli iki firma ile de görüşmeler devam ediyor eş zamanlı olarak alternatif yerli tedarikçi kazanılması için çalışmalar başlatılmış durumdadır.

KUZGUN ailesinden beklentimiz, modülerliği sayesinde kazanılacak esneklikle her tür hedefi en düşük maliyet ve teknolojinin tüm unsurlarının etkin bir şekilde kullanımıyla bertaraf etmektir. Bu sayede silahlı kuvvetlerimizin asimetrik savaş ortamındaki modern, etkin ve kolay kullanımı olan mühimmat ihtiyacını bu mühimmat ailesiyle çözmek istiyoruz.”

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Kaynak: m5dergi