TÜBİTAK personel alacak!
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) koruma alacağını duyurdu.19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:35
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) koruma alımı yapılacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İdari Hizmetler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünde görev yapmak üzere 5 memur (koruma) alınacak.
Ankara'da görev yapacak personel için son başvuru tarihi 23 Ağustos olarak belirlendi.
Başvurular, Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.
YORUM YAZ