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Ekonomi TÜBİTAK, “OZAN” için teknoloji transferine hazırlanıyor
Ekonomi

TÜBİTAK, “OZAN” için teknoloji transferine hazırlanıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ- TAK), geliştirdiği “Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü-OZAN” isimli teknolojinin yapma bilgisini kullanıma açıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:44:00 -
TÜBİTAK, “OZAN” için teknoloji transferine hazırlanıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), geliştirdiği “Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü-OZAN” isimli teknolojinin yapma bilgisini kullanıma açıyor.

Şartsız başvuru

TÜBİTAK’ın Resmi Gazete’de yayımlanan teknoloji transferi ilana göre, kurum tarafından geliştirilen “Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü-OZAN” isimli teknolojinin yapma bilgisi, basit lisanslama yöntemiyle lisans alana, üretime geçmek için gerekli altyapı hazırlığını tamamlaması için mücbir sebepler hariç azami 2 yıl ve bu sürenin sona ermesiyle başlayıp üretim, kullanım ile satış çalışmaları için 5 yıllığına teknoloji transfer bedeli karşılığında aktarılacak. Kurum tarafından aranan şartları sağlayan tüm istekliler, teknoloji transfer başvurusunda bulunabilecek. Teknoloji transferiyle ilgili başvuru şartları ve detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilebilecek. Fikri ürün, güvenlik kuvvetlerinin sınır ötesi ve sınır içi intikal bölgeleri ile ihtiyaç duyulan diğer alanlarda mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) aramasını hızlı, kolay ve yüksek doğrulukla yapabilmesi için geliştirildi.

Kullanışlı ve ergonomik

OZAN, hızlı kurulum, hafif tasarım, kolay kullanım, ergonomik/ katlanabilir oluşu ve gelişmiş toprak dengeleme özellikleriyle öne çıkıyor. Söz konusu ürün teknolojisinin transferi, Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan teknoloji transfer izni kapsamında gerçekleştirilecek. Görüşmelerde, TÜBİTAK teknoloji transferini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbest olacak.

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