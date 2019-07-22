TÜBİTAK müjdeledi! Koruma alınacak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) 5 memur koruma alınacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) koruma alımı yapılacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Başkanlık İdari Hizmetler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünde görev yapmak üzere 5 memur koruma alınacak. Ankara'da görev yapacak personel için son başvuru tarihi 26 Temmuz olarak belirlendi. Başvurular, Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

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