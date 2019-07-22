TÜBİTAK müjdeledi! Koruma alınacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) 5 memur koruma alınacak.22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:42
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) koruma alımı yapılacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Başkanlık İdari Hizmetler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünde görev yapmak üzere 5 memur koruma alınacak. Ankara'da görev yapacak personel için son başvuru tarihi 26 Temmuz olarak belirlendi.
Başvurular, Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.
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