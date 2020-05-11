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Gündem

TÜBİTAK koronavirüs aşısı için tarih verdi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yeni tip koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar hazır hale geleceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:08:00 -
TÜBİTAK koronavirüs aşısı için tarih verdi

Türkiye'de koronavirüs ilaç ve aşı çalışmalarında gelinen son durumu A Haber canlı yayınında anlatan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 17 proje üzerinde 246 araştırmacının çalışmalarını gece gündüz sürdürdüğünü söyledi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Şu anda yürütülen çalışmaların 9'u ilaçlara yönelik. 8 projemiz ise aşı üzerine yapılıyor. Umuyoruz ki 8 aşı çalışmasında da başarıya ulaşırız. Ama en azından bu 8 aşı çalışmasının birden çoğunda yıl sonuna kadar en azından klinik öncesi aşamaları tamam hale geleceğiz." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Talip

Bu Türk denen millet kendini övmeyi beşin konuşmayı nektar çok seviyor ilac bulmuş tarih vermiş .önce ilacı bul dene başari sağla ondan sonra  övün
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