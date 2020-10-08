  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TÜBİTAK, iklim ve temiz enerji uzmanlarını sanal ortamda buluşturacak
Ekonomi

TÜBİTAK, iklim ve temiz enerji uzmanlarını sanal ortamda buluşturacak

Ufuk 2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı Uluslararası Ağ Oluşturma Etkinliği, 23 Ekim'de çevrim içi gerçekleştirilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:59:54 -
TÜBİTAK, iklim ve temiz enerji uzmanlarını sanal ortamda buluşturacak

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 23 Ekim'de çevrim içi gerçekleştireceği "Ufuk 2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı Uluslararası Ağ Oluşturma Etkinliği" ile iklim hedeflerini geliştirme, temiz, düşük maliyetli ve güvenli enerji, biyoçeşitlilik gibi alanlarda Avrupa ve Türkiye'de faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları bir araya getirecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, programda, Avrupa Komisyonu yetkilileri ve ağ temsilcilerince "Ufuk 2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı"na ilişkin verilecek güncel bilgilere ulaşacak katılımcılar, böylece yeni ortaklıklar kurma, iş birliği ağlarını geliştirme, Avrupalı paydaşlarla görüşme fırsatını yakalayacak.

Çağrı, iklim hedeflerini geliştirme, temiz, düşük maliyetli ve güvenli enerji, temiz, döngüsel ekonomi için endüstri, enerji ve kaynak verimli binalar, sürdürülebilir ve akıllı mobilite, biyoçeşitlilik ve ekosistemler gibi alanları kapsıyor.

Etkinliğe, söz konusu alanlarda Avrupa ve Türkiye'de faaliyet gösteren akademisyenler, sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından 500 kişi katılabilecek.

Katılım için etkinliğin web sitesinden kayıt yaptırıp, yüz yüze görüşme randevusu alınacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türk düşmanı vekilleri azarladı
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türk düşmanı vekilleri azarladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin T..
Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı
Dünya

Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı

Azerbaycan, stratejik bilgilere sahip üst düzey Ermeni askerlerin cephe hattından kaçarken yakalandığını duyurdu.
Ermenilerin korkulu rüyası Hüseynov, cepheden seslendi
Dünya

Ermenilerin korkulu rüyası Hüseynov, cepheden seslendi

Yeniakit.com.tr aracılığıyla kamuoyuna seslenen Ermenilerin korkulu rüyası Azerbaycan'ın kahraman komutanlarından İbad Hüseynov, Karabağ'da ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay