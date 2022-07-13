TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavı sonuçları duyuruldu. 2225 öğrencinin katıldığı sınavın sonucunda, 90 asıl, 270 yedek öğrenci belirlendi. Peki, sonuçlar nereden nasıl öğrenilir?

TÜBİTAK Fen Lisesi sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

TÜBİTAK Fen Lisesi’ne öğrenci seçmek amacıyla yapılan yetenek sınavı sonuçlarıyla ortaya çıkan sıralama ve kontenjan sayısı doğrultusunda yerleşmeye hak kazanan asıl liste ile kontenjan sayısının üç katı kadar yedek liste tfl.tubitak.gov.tr/ web adresinden ilan edilmiştir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

TÜBİTAK FEN LİSESİ’Nİ KAZANAN ASIL VE YEDEK ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ

TÜBİTAK Fen Lisesi’ni kazanan asıl ve yedek öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanmıştır.

a. MSP sonucuyla yüzde birlik (% 1) başarı dilimi içerisinde yer alan öğrencilerin girdiği TÜBİTAK Fen Lisesi’ne öğrenci seçmek için yapılan yetenek sınavında her sorunun katsayısı eşittir.

b. Her bir öğrencinin puanı; her alt teste ait doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenip doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanmıştır.

c. Yetenek sınavında her bir öğrencinin aldığı puan en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanarak ve 90 asıl, 270 yedek öğrenci belirlenmiştir.

ç. Öğrenciler, yetenek sınavı puanlarında eşitlik olması durumunda sırasıyla; yüzdelik dilimdeki üstünlüğüne, MSP üstünlüğüne, ortaokul başarı puanı üstünlüğüne, sırasıyla 8. sınıf, 7. sınıf ve 6. sınıf yılsonu başarı puanına göre sıralanmıştır. Eşitliğin yine bozulmaması hâlinde ise doğum tarihi gün/ay/yıl olarak küçük olan öğrenci tercih edilmiştir.

TÜBİTAK FEN LİSESİ kayıt işlemleri nasıl yapılır?

TÜBİTAK Fen Lisesine Yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin LGS puanı ile başka bir liseye yerleşmek istemeleri durumunda 19 Temmuz 2022 tarihi saat 17:00’ye kadar (mesai bitimine) kadar [email protected] adresine dilekçe ile bu durumu bildirmeleri gerekmektedir.

Aksi takdirde TÜBİTAK Fen Lisesine kesin kayıtları yapılmış sayılacak ve ilgili öğrencilerin isimleri Milli Eğitim Bakanlığına iletilecektir.

Asıl listede olup kayıt tarihinin son günü olan 19 Temmuz 2022 saat 17:00’ye kadar dilekçe ile kayıt hakkından cayan öğrenci/öğrenciler olması durumunda yedek listede yer alan öğrencilere yedek sırasına göre kayıt hakkı tanınacaktır. Sırasıyla iletişime geçilecek öğrenci velilerinin de kurulacak iletişim sonrası kabul veya ret durumlarını [email protected] adresine bildirmeleri gerekmektedir.

Yukarıda yazılı olan bilgilere ek olarak ASIL ve YEDEK Listede yer alan öğrenci velileri ile TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca görevlendirilecek uzmanlar 18-19-20 Temmuz 2022 tarihlerinde irtibata geçecektir.