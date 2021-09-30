Son kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pek çok öğrenciye burs müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da STAR bursu olan TÜBİTAK stajyer araştırma uygulamasını başlattı. STAR Burs programını, 1500 öğrenci için yeniden açıyoruz" dedi. Peki, TÜBİTAK burs başvurusu ne zaman?

TÜBİTAK nedir?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu veya kısaca TÜBİTAK, Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşlarından olup özel hukuk hükümlerine tâbidir.

TÜBİTAK burs başvurusu ne zaman? TÜBİTAK burs başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından öğrenciler ‘Kimler TÜBİTAK bursu alabilir?’ sorusuna cevap aramaya başladı.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklama şöyle:

TÜBİTAK, Türkiye’nin genç ve başarılı beyinlerini desteklemeye devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda sayısal bölümler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik) için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler (Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İlahiyat) için TYT puan türünde ilk 25.000’e girerek yurt içindeki üniversitelerin belirtilen örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlar, BİDEB 2205-Lisans Burs Programı’ndan aylık 4.000 TL’ye kadar burs almaya hak kazanıyor.

Ayrıca, söz konusu Program kapsamında bursiyer seçilip desteklenen öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak ve hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla “BİDEB 2248-Mentorluk Desteği Programı” kapsamında mentorluk desteği veriliyor. Mentorluk desteği, öğrencilerin kariyer hedefleri doğrultusunda bilimsel ve teknolojik yetkinliklerini geliştirmeleri amacıyla lisans eğitimlerinin sonuna kadar devam ediyor.

Desteklenen bursiyerlerimizin yararlanması için “BİDEB 2237-A Bi̇li̇msel Eğitim Etkinlikleri Desteği̇ Programı” kapsamında robotik, yenilenebilir enerji, yapay zeka, etnobotanik, argümantasyon, gastronomi, hukuk, nükleer enerji gibi birçok alanda yüz yüze ya da çevrim içi eğitim programları düzenleniyor. “BİDEB 2224 - Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı” kapsamında yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bilimsel etkinliklere katılımları için destek sağlanıyor.

2205-Lisans Burs Programı 2021 yılı 2. dönem başvuruları, 25 Ekim - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacaktır.