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Ekonomi TÜBİTAK 77 personel alacak
Ekonomi

TÜBİTAK 77 personel alacak

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 77 personel alacak. Alınacak kadro SAGE bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) olarak görev yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 13:43:00 -
TÜBİTAK 77 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve  Türkiye  İş  Kurumunun  internet  sayfalarında  yer  almaktadır.  İş  Başvuruları  TÜBİTAK  İş  Başvuru  Sistemi  (https://kariyer.tubitak.gov.tr)  üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kadrolara müracaatlar 26.04.2021 tarihine kadar devam edecek.

TÜBİTAK SAGE ANKARA

E-Posta: [email protected]

Telefon: 0312 590 90 00

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