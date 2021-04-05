TÜBİTAK 77 personel alacak
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 77 personel alacak. Alınacak kadro SAGE bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) olarak görev yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kadrolara müracaatlar 26.04.2021 tarihine kadar devam edecek.
TÜBİTAK SAGE ANKARA
E-Posta: [email protected]
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