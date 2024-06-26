TÜBA, bilim adamlarını bir araya getirecek

TÜBA’dan yapılan açıklamaya göre Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak sempozyuma, akademisyenler, diplomatlar, bölgesel kuruluşların temsilcileri, bilim adamları ve araştırmacılar katılacak. İki gün sürmesi planlanan sempozyum, dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelme konusunda bilim diplomasisinin gücünü keşfetmek ve bir yol haritası oluşturmak amacını taşıyor.

Beş oturumda gerçekleştirilecek ve dünyanın farklı ülkelerinden 30’a yakın bilim adamının katkı sunacağı sempozyumun açılış konuşmasını American Association for Advancement of Science Bilim Diplomasisi Merkezinden Dr. William Colglazier ile Birmingham City University’den Prof. Dr. Hüseyin Şeker yapacak. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Kovid-19 salgını, iklim değişikliği, göç, hava ve çevre kirliliği gibi küresel sorunlarda uluslararası işbirliğinin önemine işaret ederek, bilimin barış, güvenlik ve refahı destekleme açısından sempozyumun önemli olduğuna dikkati çekti.