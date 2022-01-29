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Ekonomi TÜ akademik personel alacak
Ekonomi

TÜ akademik personel alacak

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 8 akademik personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 13:43:00 -
TÜ akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Toros Üniversitesi'ne aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacak.

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