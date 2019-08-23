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TTK 28. dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayacak 28.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:03
TTK 28. dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayacak 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 23 Ağustos 2019 tarihinde Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında imzalandı.


Ankara’da Kamu-İş Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Kamu-İş Genel Sekreteri Erhan Polat, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Kamu-İş Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Kahraman, GMİS’e bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Merkez Servisleri Şubelerinin Başkanları ve şubeler yöneticileri, Kamu-İş Toplu İş Sözleşmeleri Uzmanları, TTK TİS Komisyonu Üyeleri ile GMİS TİS Komisyonu üyeleri katıldı.


Hükümet ile TÜRK-İŞ Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu arasında imzalanan Çerçeve Protokolü doğrultusunda ücretlerle ilgili maddelerde anlaşma sağlanmış oldu. Bu çerçevede, ücretlere; 3 bin 500 TL altındaki brüt ücretlere 150 TL iyileştirme, ilk 6 ay yüzde 8, ikinci altı ay yüzde 4 + enflasyon farkı, üçüncü altı ay yüzde 3 + enflasyon farkı, dördüncü altı ay yüzde 3 + enflasyon farkı artış sağlandı.


Sosyal haklara ve diğer ödemelere de aynı oranlarda artış uygulanacak. Sözleşmeden doğan farkların en kısa zamanda ödenmesi için çalışmalar sürdürülecek. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla, 25 Ağustos 2019 tarihinde uygulanacak olan grev kararı da kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:03
  1. doğa

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