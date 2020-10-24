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Gündem TTB’den şimdi de ‘aşı’ provokasyonu!
Gündem

TTB’den şimdi de ‘aşı’ provokasyonu!

Mesleki bir kuruluştan ziyade marjinal sol örgüt gibi davranan ve Kovid-19 döneminde kara propagandadan başka hiçbir şey yapmayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve işbirlikçileri, şimdi de grip aşısı üzerinden algı çalışması yürütüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 09:16:00 -
TTB’den şimdi de ‘aşı’ provokasyonu!

TTB; ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin bile temin etmekte zorlandığı ancak Türkiye’de geçen yılın rakamlarının iki katı temin edilmesi planlanan grip aşısını bahane ederek kaotik ortam oluşturmaya çalışıyor. Sağlık Bakanlığı’nın öncelikli olarak risk grubuna göre dağıtımının gerçekleştirileceğini duyurduğu aşılama çalışmasını karalamak isteyen TTB, akıl almaz bir manipülasyona başladı. Vatansever sağlık kuruluşları ise TTB’nin bu provokatif tavrına çok sert tepki gösterdi.

Çamur at izi kalsın

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi, konuya ilişkin şunları söyledi: “Çamur at izi kalsın mantığıyla hareket ediyorlar. Almanya’da da belirli hastalara grip aşısı yapılıyor. Bütün dünyada talep salgından dolayı çok fazla. Devletimiz gerekli dozu temin etti ve risk grubu planlamasına göre dağıtımını gerçekleştireceğini duyurdu. Kaldı ki Avrupa ülkeleri de Türkiye gibi belirli bir planlamaya göre aşılama yapıyor.”

Aile Sosyal Hizmet ve Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Bülent Gökmen de, şunları dile getirdi: “Grip konusunda her yıl geliştirilen ve dünya piyasasına sunulan aşılar var. İlaç ya da aşı kaynaklarının düzenli kullanımını sağlayacak olan da devletlerdir. Panik havası oluşturmanın alemi yoktur. Sonuçta devlet öncelikli kişilere aşının verilmesi ile ilgili düzenleme yapmıştır.”


Yeni Akit Gazetesi
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