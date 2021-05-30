TTB, Şehir Hastaneleri yalanının altında kaldı

Hakkı Bilir İstanbul

Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) Şehir Hastaneleri’ni karalamaya yönelik yaptığı algı operasyonu bizzat sağlık personeli tarafından çökertildi. Şehir Hastanesi personelinin yüzde 63.5’i, yatak sayısının fazla olduğunu, yüzde 42.5’i performans ödemelerinde artış olduğunu, yüzde 72.9’u polikliniklerde yoğunluğun azaldığını, yüzde 41.6’sı yatan hasta sayısında azalış olduğunu, yüzde 43.8’i ise hastanelerin oldukça büyük olduğunu belirtti. Pandemide Şehir Hastaneleri isimli bir rapor hazırlayan TTB yönetimi, çalışmanın içindeki verileri çarpıtarak Türkiye’nin sağlık yükünü omuzlayan kampüslerin kapatılması gerektiği iddiasını savundu.

Algıyı sağlıkçılar çürüttü

Mesleğin sorunlarından ziyade marjinal sol örgütler gibi çalışan ve yüzbinlerce doktoru ideolojik olarak baskı altına alan TTB hekimlik etiğimi hiçe saymaya devam ediyor. Hükümetin pandemiye karşı yürüttüğü başarılı mücadelesini sabote eden TTB, Şehir Hastanelerini kötülemek adına istatistik verilerini bile çarpıtıyor. TTB tarafından hazırlanan ‘Pandemide Şehir Hastaneleri’ isimli araştırma raporundaki verileri ters yüz eden merkez yönetim kurulu, devasa sağlık komplekslerinin kapatılmasını talep edecek kadar yüzsüzleşti. Oysa rapordaki istatistiksel verilere göre Şehir Hastanesi personeli, hastanelerin fiziki ve teknik imkanlarını adeta göklere çıkartıyor. Türkiye genelindeki şehir hastanelerinde yapılan araştırmaya göre personelin yüzde 63.5’i hastanelerdeki yatak sayısını fazlasıyla yeterli buluyor.

Verileri manipüle ettiler

Yine araştırma sonuçlarına göre Şehir Hastanesi personellerinin yüzde 42.5’i performans ödemelerinin arttığını kaydediyor. Personelin yüzde 72.9’u, polikliniklere başvuruların azaldığını söylüyor. TTB’yi şoke eden araştırmanın sonuçları bu kadarla da sınırlı kalmıyor. TTB her ne kadar araştırma sonuçlarını çarpıtıp hastanelerin kapatılması gerektiğini iddia etse de personelin yüzde 41.6’sı yatak sayısının fazlalığı nedeniyle kapasitenin zorlanmadığını söylüyor.

Doktorların emeğine gasp

Şehir Hastanesi personelinin yüzde 43.8’i ise hastanelerin oldukça büyük, geniş ve ferah olduğunu araştırmayı yapan ekibe deklare ediyor. Bütün bu verilere ve araştırmadan çıkan sonuca rağmen, TTB yönetimi düzenledikleri bir panelde Şehir Hastanelerinin kapatılmasını isteyebiliyor. Sadece bu durum bile TTB’nin bir sağlık yapılanması olmaktan ziyade, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getiren binlerce doktorumuzun ve sağlık çalışanımızın emeğini gasp eden bir örgüt olduğunu gözler önüne seriyor.

