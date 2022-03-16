TTB, sağlık devrimlerine takoz

Yavuz Selim İstanbul

Hükümetin müjde üzerine müjde açıklayarak tüm sağlıkçılara çifte bayram yaşatmak için sınırları zorladığı Tıp Bayramı’nda iş bırakma eylemi yapıp tedavi bekleyen hastalara sırt çeviren terör sevici Türk Tabipleri Birliği’nin kışkırttığı hekimler ‘hak arama’ adı altında millete, devlete ve iktidara nefret kustu. Grevlerle tüm dünyanın gıpta ile baktığı sağlık sistemini kilitlemeye çalışan Türk Tabipler Birliği provokatörlerinin kara çaldığı AK Parti iktidarı döneminde hem sağlık personellerinin, hem hastaların, hem de hastane ve idari binaların şartlarının iyileştirilmesine yönelik onlarca sessiz devrime imza atıldı.

Korona sürecinde aylar boyunca ek ödeme verildi

HDP/CHP yandaşı TTB ısrarla bu devrimlere kör, sağır ve dilsiz olsa da Türkiye bu konuda çoktan çağ atladı. AK Parti’nin iktidara geldiği 2002’ye oranla istihdam edilen doktor sayısının iki kat arttığı ülkemizde Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlıkçılara ödenen para yıllık 27 milyar 503 milyon 305 bin 512 TL seviyesinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıkladığı beş müjdeyle birlikte geniş haklara kavuşan sağlıkçılar, koronavirüs sürecinde aylar boyunca ek ödeme aldı. Ayrıca korona sürecinde ek göstergelerdeki revizyonla pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL’lik zam yapıldı.

Doktorlar dışındaki sağlık çalışanlarının döner sermaye ek ödemeden aldıkları pay yüzde 20 artırıldı. Aşı odalarında aşı yapmak için görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulandı.

Sağlıkçı sayısı 4 kat artırıldı

HDP/CHP yandaşı TTB’nin kara propaganda yürüttüğü sağlık sektöründe AK Parti döneminde Sağlık Bakanlığı’na ayrılan bütçe 2002’de 2,2 milyar TL iken 2022’de 116,3 milyar TL’ye yükseltildi. Devletin sağlık alanında yaptığı toplam harcama 2002’de sadece 13,5 milyar TL iken 2020’de 201,3 milyar TL’ye çıkarıldı.

Sağlık sektöründe çalışan kişi sayısı 2002’de 294 bin 587 kişiydi, 2021’de 1 milyon 177 bin sağlıkçı istihdam ediliyor. Ülkede 2002’de 92 bin doktor varken, 2022’de 179 bin hekim istihdamı var.

Hastanelerdeki yatak sayısı 2002’de 14 bindeydi, günümüzde 253 bini aştı. Ambulans başına düşen nüfus 2002’de 107 bindeydi, şimdi 14 bin. Yoğun bakımda yatan hastalar için yatak kapasitesi 2002’de 2 bin 214’tü, 2021’de 50 bine çıkarıldı.

Kuyruklar ve rehin tutma dönemi bitti

En önemlisi ise hastanelerde rehin alma ve rehin tutma tamamen kaldırıldı. Bütün eczaneler, tek reçeteyle her hastaya ilaç satabilir hale getirildi ve ilaç kuyrukları sona erdi. Yüzlerce ilacın sigortalı hastalara ücretsiz olarak verildiği ülkemizde hastalar ağır mâli külfetten kurtarılıyor. Genel Sağlık Sigortası uygulaması yürürlüğe girdi. 18 yaşın altındaki herkes, şartsız ve ücretsiz sağlık hizmetine kavuştu.

AK Parti'den önce sıfırdı

Türkiye’de 2002’de Aile Sağlığı Merkezi (ASM), Şehir Hastanesi, ambulans helikopter, ambulans uçak, deniz ambulansı, yoğun bakım obez ambulansı, Sigara Bırakma Polikliniği, evde sağlık hizmeti, ücretsiz kanser taraması sayısı koca bir sıfırdı. Bugün ülkemizde 8 bin ASM, 17 şehir hastanesi, 17 ambulans helikopter, 6 deniz ambulans, 3 ambulans uçak, 91 yoğun bakım obez ambulansı, 537 Sigara Bırakma Polikliniği var. Evde sağlık hizmeti verilen hastaların sayısı 0’dı, şimdi 520 bine çıkarıldı. Yapımı ve projesi süren şehir hastanesi sayısı ise 15.

Ambulans hizmeti lüks olmaktan çıktı

AK Parti iktidarından önce bir lüks olan ve yoğunlukla özel hastanelere ait olan ambulanslar, artık kamuya ait olarak tek kuruş ödenmeksizin karada, havada ve suda milletin hizmetine sunulmuş durumda. Ambulans sayısı 2002’de 618 iken 2021’de 6 bine yükseltildi. Ambulansla taşınan toplam hasta sayısı 2002’de sadece 350 bin 769’du, 2020’de 6 milyondan fazla hasta taşındı. Helikopter, uçak ve deniz helikopterlerinin toplamı 26.

Dünyanın gıptayla baktığı hizmetler

Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı 2002’de %39,5, 2020’de %72,1. Dünyanın gıpta ile baktığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız, e-reçete, e-rapor gibi hizmetlerin de faaliyete aldındığı Türkiye’de kanser, uyuşturucu, sigara, salgın, bulaşıcı hastalık gibi alanlarda birçok hizmet devreye girdi. O sistemlerden bazıları şunlar: Ulusal Kanser Kontrol Programı, Ulusal Pandemi Acil Eylem Planı, Ulusal Kemik iliği Bankası, Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulu, ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hatti, Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, Elektronik Renkli Reçete Sistemi, Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi.