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TSYD Ege yılın spor ödülleri verildi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince 7.

22 Şubat 2019 Cuma 12:48
TSYD Ege yılın spor ödülleri verildi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince 7. kez düzenlenen TSYD Ege’de Yılın Spor Ödülleri, Büyükşehir Belediyesi Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi.


TFF İzmir İl Temsilci Yardımcısı Mehmet Turu’nun sunumunu yaptığı törene, kentteki kamu kurumları, spor kulüpleri ve medya dünyasının temsilcileri katıldı. TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, yaptığı açılış konuşmasında, ülkedeki futbol odaklı spor gündeminin kısır tartışmaları arasında, uluslararası sahada çok önemli başarılar elde eden genç sporcuların ön planda yer alamamasından üzüntü duyduklarını belirtti. Yalnızca Ege’nin değil Türkiye’nin yüz akı olmuş çeşitli branşlardaki bu genç sporcuları bir nebze de olsa motive etmeyi amaçladıklarını kaydeden Okumuş, 7. defa düzenledikleri organizasyonun, her yıl saygınlığının arttığını ve gelenekselleşme yolunda ilerlediğini söyledi.



"Zeren’in hatırası yaşatılmalı"


Spor dünyasına sağladıkları katkılarla sembol olmuş isimleri de unutmadıklarını dile getiren Okumuş, "Merhum Bülent Zeren bunlardan birisiydi. Yönetim kurulumuzun da içinde bulunduğu jüri oy birliği ile kendisine spora adanmışlık ödülü verilmesini kararlaştırmıştı. Zeren, yalnızca kıymetli bir spor hekimi değil bir spor adamı, bir gönül adamıydı. Ne yazık ki ödülünü kendisine takdim etme şansını kaybettik. Hatırasının, adına yakışır biçimde yaşatılacağına inanıyoruz" dedi. Öte yandan Bahri Okumuş, TSYD’nin 2018 yılındaki organizasyonlarına sponsorluk desteği sağlayan Folkart ve Cİ Yapı’nın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesine de teşekkür borçlu olduklarını sözlerine ekledi.



Duygusal anlar yaşandı


Hayatını 8 Şubat’ta kaybeden Dr. Bülent Zeren’in "Spora Adanmışlık Ödülü"nü oğlu Can Zeren’e TÜRFAD İzmir Başkanı Dr. Şaban Acarbay takdim etti. Hayatta tanıdığı binlerce insan arasında Zeren’in müstesna bir yeri olduğunu ifade eden Acarbay’ın konuşması sırasında salonda duygusal anlar yaşandı. Can Zeren de babasının Karşıyaka’nın yeşil-kırmızı formasını üzerinde taşısa da beyaz hekim önlüğünü hiçbir zaman çıkarmadığını, hekimlik ilkelerinden asla ödün vermediğini dile getirerek, TSYD’ye teşekkür etti.



Ödüller dağıtıldı


İzmir sporuna Katkı ödülünün verildiği İZVAK’ın yönetim kurulu başkanı Ali Erten de 100 yıllık geçmişe sahip spor kulüplerini kentin en değerli markaları arasında gördüklerini, statların inşası ve spor turizminin gelişmesi amacıyla yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gönüllülük esasıyla çalıştıklarını anlattı. Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun teşekkür plaketini Büyükşehir Belediye Meclisi Spor Komisyonu Başkanı Semra Aksu,TSYD İzmir Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Yılmaz’ın elinden aldı. 2018’de iki kupa kazanan Akhisarspor adına törene katılan Akhisarlılar Derneği Başkanı Dr. Ergun Kındıroğlu’na yılın takımı ödülünü TFF İzmir İl Temsilcisi Mehmet İncu verdi.


Artistik Cimnastik Milli Takımında önemli başarılara imza atan Yılmaz Göktekin’in yılın antrenörü ödülünü eşi Serap Göktekin, TSYD Asbaşkanı Nuri İmre’den aldı. Yılın sporcularından Yasemin Ecem Anagöz’ün (Okçuluk) ödülünü annesi Songül Anagöz’e Semra Aksu, Vahap Şanal’ın ödülünü babası Mehmet Şanal’a TSYD İzmir Asbaşkanı Ali Korkmaz verdi. Yılın sporcularıYılkan Timurşah’a (Yelken) TSYD İzmir Asbaşkanı Gökhan Özyurtlu, Bengisu Avcı’ya (Yüzme) Yaşar Holding Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Aykırı ödüllerini takdim etti.


Sosyal Sorumluluk Ödülü kazanan MahalleBiz Derneği Yöneticilerine Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Pınar Karşıyaka’nın genel menajeri Selim Çınar’a da Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Nüammer Uslu plaketlerini sundu.


İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu adına başkan Ali Erten’e İzmir Sporuna Katkı ödülünü TSYD İzmir Başkanı Bahri Okumuş verdi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:48
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