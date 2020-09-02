‘Tsunamiye hazır olun’ diyerek uyardı! 'Altın alacaklar bu habere dikkat'

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Güvenli liman olarak tabir edilen altında son durumun ne olacağı merak ediliyor.

BNP Paribas baş ekonomisti William De Vijder, altın ile ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu.

Vijder, ABD Merkez Bankası’nın (FED) açıkladığı enflasyon hedefinin piyasalarda tsunamiye yol açabileceğini söyleyerek, ‘Politika sıklaştırıldığında piyasalarda bir duyarlılık ve oynaklık yaşanacak. Bir takım belirsizlik var. Volatilitenin artması meydana gelecek’ dedi.

Bazı analistler ise altın yatırımcılarının, döviz piyasalarına ve euronun ABD doları karşısında nasıl işlem gördüğüne dikkat etmesi gerektiğini söylüyor.

Euro-dolar kurunun 1,20 puanın üzerine çıkması halinde altın fiyatının 2 bin doları aşmasının an meselesi olduğunu söyleyen uzmanlar, uyarılarını yineledi.